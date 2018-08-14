أتلتيكو مدريد يعلن تنصيب 4 قادة جدد

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء تنصيب المهاجم الفرنسي الدولي انطوان غريزمان قائدا جديدا للفريق، وتم إعلان غريزمان واحدا من بين أربعة قادة جدد لأتلتيكو خلفا للنجم المخضرم غابي فيرنانديز الذي رحل عن فريق مدينة مدريد.

وسيكون المدافع الأوروغوياني دييغو غودين القائد الأساسي لأتلتيكو وسط تكهنات عن توصله لاتفاق مع الفريق بشأن تجديد عقده.

وقال غودين خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي: كوني القائد أمر يدعو إلى السعادة والفخر والمسؤولية خاصة في هذا الفريق.

وسيكون كوكي هو القائد الثاني في أتلتيكو يليه غريزمان والظهير الأيمن خوانفران.