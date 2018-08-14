أسباب شخصية تدفع غودين للبقاء مع أتلتيكو

أكد قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي الأوروغوياني دييغو غودين أنه يرغب في البقاء مع فريقه لأسباب شخصية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يمدد بعد عقده الذي ينتهي في يونيو 2019.

وقال غودين الذي سيخوض مباراة فريقه ضد ريال مدريد في الكأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء في تالين لقناة "موفي ستار" الإسبانية: تلقيت عروضا لكني قررت البقاء لأسباب شخصية، إلا أنني لم أمدد عقدي بعد، ورأيت الكثير من الأمور في الصحف، ولا أدري من أين تصدر، لكن ما يهم الآن هو الانتظار والتركيز على مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وكان غودين انضم إلى أتليتكو عام 2010 وأصبح قطبا في خط الدفاع الذي بنى عليه المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نجاحاته، وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يعتمد أتلتيكو سياسة التجديد للاعبين الذين تخطوا الثلاثين من العمر على قاعدة عام واحد.

وكانت الصحف الإسبانية أشارت الى رغبة يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات غودين.