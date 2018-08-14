إنترميلان يمدد عقد مدربه الإيطالي سباليتي حتى 2021

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء عن تجديد عقد مدربه لوسيانو سباليتي لثلاثة أعوام، ويمتد العقد الجديد للمدرب حتى عام 2021 بعدما قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي للدوري الإيطالي عبر الفوز الصعب على لاتسيو 3 - 2.

وقال سباليتي للموقع الرسمي لإنتر ميلان: أود أن أشكر ملاك النادي والنادي على منحي فرصة تجديد عقدي، أود أيضا أن أوضح أن توقيع العقد كان مجرد خطوة لتأكيد الأمر الواقع، حيث أن رغبتي في مواصلة الكفاح سويا من أجل مصلحة هذا النادي الكبير لم تكن أبدا محل شك، ودائما بيننا علاقة تستند إلى الاحترام والثقة المتبادلة.

وفاز سباليتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي بعدما قاد فريق أودينيزي لاحتلال المركز الرابع في موسم 2004 - 2005 والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، كما فاز بجائزة "المقعد الذهبي" في موسم 2004 - 2005 بعد تصويت شارك فيه أعضاء رابطة مدربي كرة القدم الإيطالية.

وترك سباليتي أودينيزي في نهاية موسم 2005 وتولى بعدها تدريب فريق روما وقادة لإحراز ثلاثة ألقاب بواقع لقبين في كأس إيطاليا ولقب واحد في كأس السوبر الإيطالي، كما قاد روما لوصافة الدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية ودور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وسبق لسباليتي أيضا تدريب فريقي سامبدوريا وإمبولي الإيطاليين.