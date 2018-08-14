المخضرم الكرواتي ماندزوكيتش يعتزل اللعب دولياً

أعلن ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب كرواتيا.

وجاء اعتزال ماندزوكيتش للعب الدولي بعد نحو شهر من بلوغ كرواتيا المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قبل الخسارة أمام فرنسا.

وأوضح بيان لاتحاد الكرة الكرواتي نقلا عن ماندزوكيتش "دائما لجأت للحديث داخل الملعب أكثر من الحديث خارجه، لذا فإن حديثي هذا غاية في الصعوبة".

وخاض ماندزوكيتش مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث تألق أيضا مع بايرن ميونخ الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني.

وأوضح ماندزوكيتش أن وصول بلاده إلى نهائي كأس العالم سهل من عملية اتخاذ قرار الاعتزال. ومنذ الظهور الأول مع منتخب كرواتيا في 2007 شارك ماندزوكيتش في 89 مباراة دولية وسجل 33 هدفا، بما في ذلك هدفه في شباك فرنسا في نهائي مونديال روسيا وأيضا في شباك إنجلترا في المربع الذهبي.

وأكد ماندزوكيتش: كان شرفا لي ارتداء قميص كرواتيا وتمثيل بلادي، إنها لحظة صعبة وأنا أودع فريقي.

وختم بالقول: لا يوجد وقت مثالي للرحيل، أعتقد أننا جميعا كنا لنلعب في صفوف منتخب كرواتيا طالما كنا على قيد الحياة لأنه لا يوجد شرف أكبر من هذا، لكني أرى أن الوقت قد حان بالنسبة لي.