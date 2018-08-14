تشيلسي يواجه أرسنال بطريقة السامبا البرازيلية

يعتقد ويليان جناح تشيلسي أن مدربه الجديد ماوريتسيو ساري يعتمد على طريقة هجومية تشبه "طريقة السامبا" في كرة القدم البرازيلية، وهو ما سيساعد اللاعبين على الظهور بشكل مميز.

وساهم ويليان لاعب البرازيل البالغ عمره 30 عاما في فوز تشيلسي 3-صفر على هدرسفيلد تاون في أول مباراة للمدرب ساري في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وأبلغ ويليان شبكة "إي إس بي إن": لدينا الكثير من اللاعبين أصحاب نزعة هجومية مثل إيدن هازارد وبيدرو. يحب مثل هؤلاء اللاعبين لعب كرة القدم، لهذا السبب تحدث ساري عن تقديم كرة ممتعة، هذا ما سنحاول فعله هذا الموسم. هذا ما نفعله في البرازيل ونحاول أن نفعله هنا بأن نلعب اعتمادا على المهارات والتحرك.

ويثق ويليان أن أسلوب ساري الخططي سيساعد تشيلسي على تحسين سجله الضعيف أمام أرسنال حيث فاز مرة واحدة في ثماني مباريات تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي، وسيلتقي الفريقان في مباراة قمة في لندن يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

وأضاف ويليان: المدرب طالبنا باللعب والاستمتاع بالوجود في أرض الملعب مع تحمل المسؤولية، والآن نلعب بأسلوب مختلف لذا يمكن أن نتسبب في مشكلات لأرسنال، بكل تأكيد ستكون مباراة استثنائية أمام أرسنال لأنها مباراة قمة، ومن الصعب دائما اللعب أمامه.