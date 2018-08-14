توتنهام يؤجل انتقاله إلى ملعبه الجديد لدواعٍ أمنية

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي يوم الاثنين تأجيل موعد انتقاله إلى ملعبه الجديد إلى أواخر أكتوبر المقبل نظرا لدواعٍ أمنية، وكان توتنهام يأمل أن يخوض أول مباراة له على ملعب "وايت هارت لين الجديد" أمام ليفربول في 15 سبتمبر المقبل.

ولكن توتنهام ذكر في بيان له أنه يحتاج إلى شهرين آخرين على الأقل قبل الانتقال إلى الملعب الجديد، وأوضح البيان: الاختبارات الأخيرة ومباشرة التشغيل أظهرت مشاكل أنظمة السلامة، ونراجع الوضع ونضع جدولا زمنيا للتصحيح وإعادة الاختبار، وبعد ذلك سنكون في وضع أفضل لتحديد جدول زمني منقح.

كما قرر توتنهام تأجيل الاختبارات التي كان من المقرر أن تجرى في الملعب الجديد يومي 27 أغسطس والأول من سبتمبر المقبل.

ويخوض توتنهام مباراته أمام كارديف سيتي في السادس من أكتوبر المقبل على استاد ويمبلي. وقال دانييل ليفي، رئيس مجلس إدارة توتنهام: ندرك أن هذا الأمر سيكون محبطا بالنسبة لجماهيرنا من حاملي التذاكر الموسمية وللأعضاء المتميزين وجماهيرنا حول العالم.