حالة وفاة جديدة بسبب أعمال "قطر 2022"

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، في بيان يوم الثلاثاء، حادثة وفاة عامل جديدة في استاد الوكرة، ولم يكشف بيان اللجنة عن سبب الوفاة، مكتفياً بالإشارة إلى أنه توفي أثناء تأدية عمله.

وقالت اللجنة عبر بيان لها: وفاة عامل نيبالي يبلغ من العمر "23 عاماً"، وذلك أثناء تأدية عمله في موقع مشروع استاد الوكرة صباح يوم الثلاثاء.

وسبق لعامل نيبالي يبلغ من العمر "29 عاما"، أن توفي في الموقع ذاته في أكتوبر 2016، بعد تعرضه للصدم من قبل شاحنة، وحادثة الوفاة الجديدة هي الأولى منذ الإعلان عن وفاة العامل البريطاني زاك كوكس لدى سقوطه في ورشة استاد خليفة في يناير 2017.

ولقيت ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022، انتقاد العديد من المنظمات الحكومية، لاسيما لجهة الظروف التي يعملون فيها والحقوق التي ينالونها.

وأوضحت اللجنة في وقت سابق أن الوفيات التي تم تسجيلها في ورش بناء الملاعب بلغت 11 حالة، وأن حالات الوفاة المرتبطة بالعمل بلغت حالتين، أما حالات الوفاة غير المرتبطة بالعمل فقد بلغت تسع حالات.

وكانت ظروف العمال الأجانب في ملاعب قطر، لقيت انتقادات واسعة من المنظمات الدولية، بداعي الظروف غير الYنسانية التي يواجهها العمال في مواقع العمل.

وكشفت إحصاءات مجلس التوظيف الأجنبي النيبالي عن وفاة عامل نيبالي كل يومين في مواقع البناء بملاعب قطر التي يعمل فيها نصف مليون نيبالي.