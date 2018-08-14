ريال مدريد يزيد الغموض حول مستقبل مودريتش

أكد ريال مدريد الإسباني أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش ضمن قائمة الفريق الذي يواجه أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة في العاصمة الإستونية تالين.

وظهر مودريتش في الصورة الرئيسية على موقع ريال مدريد لدى وصول الفريق الملكي إلى العاصمة الإستونية، ليضفي ذلك مزيدا من الغموض حول مستقبل اللاعب الذي يحظى برغبة إنتر ميلان الإيطالي في ضمه.

ورغم ما تردد عن اقتراب مودريتش بشكل كبير من الإنتر، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، الثلاثاء، أن احتمالات سماح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد ، برحيل اللاعب الكرواتي عن الفريق تتراجع.

وأشارت إلى أن اللاعب لا يزال يرغب في الانتقال لإنتر ميلان الذي لم يفقد الأمل في إمكانية ضم صانع الألعاب البالغ من العمر 32 عاما، وسيحاول النادي تحقيق هدفه حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.