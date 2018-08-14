فان ديك يشيد بصلابة حارس ليفربول أليسون

قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول إن الحضور المؤثر للحارس الجديد أليسون منح ثقة كبيرة للاعبي الخط الخلفي في الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض أليسون حارس البرازيل مباراته الرسمية الأولى مع ليفربول في الانتصار 4-صفر على ويست هام يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد، وقدم الحارس البالغ عمره 25 عاما أداء قويا وحافظ على نظافة شباكه.

وقال فان ديك لوسائل إعلام بريطانية: نحن نتحدث كثيرا، صوته مرتفع وهذا يساعدني ويساعد الجميع من لاعبي خط الدفاع، وأعتقد أن حضوره كان جيدا جدا أيضا. وأضاف: يملك إمكانيات هائلة في التعامل مع الكرة وهذا يساعدنا خلال اللعب، لقد عملنا طوال فترة الإعداد وسنواصل التطوير والمران، ولا يزال أمامنا الكثير. يمكننا أن نتحسن في كثير من الأمور وهذه مجرد البداية.

وزادت صلابة دفاع ليفربول منذ انتقال فان ديك إلى ليفربول في يناير الماضي وخرج الفريق بشباك نظيفة في آخر ست مباريات على أرضه في الدوري ولم يهتز مرماه بأي هدف في المسابقة في أنفيلد منذ فبراير. وسيلعب ليفربول في الجولة الثانية للدوري في ضيافة كريستال بالاس يوم الاثنين.