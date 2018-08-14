مقصية رونالدو تتنافس على جائزة أفضل هدف في أوروبا

المصدر: لندن- د ب أ

انضم الإنجليزي الدولي إليوت إمبريتون ومواطنته الدولية لوسي برونز إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الاتحاد الأوروبي "يويفا" لجائزة أفضل هدف في الموسم.

وجرى ترشيح رونالدو من خلال هدف سجله لفريقه السابق ريال مدريد الإسباني في شباك فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بينما اختيرت برونز عبر هدفها لفريق ليون في شباك مانشستر سيتي، وترشح إمبليتون من خلال هدف سجله لبلاده في شباك المنتخب التركي في مباراة بدور المجموعات من البطولة الأوروبية للشباب "تحت 19 عاما".

ويتنافس الثلاثة ضمن قائمة مختصرة تضم 11 هدفا مرشحا لجائزة الأفضل في أوروبا خلال آخر 12 شهرا. ومن بين المرشحين أيضا، كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي، وذلك بهدفه للمنتخب الدنماركي في شباك نظيره الأيرلندي في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال 2018 بروسيا.