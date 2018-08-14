ميلان يستعير الفرنسي باكايوكو من تشيلسي

أعلن ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي تيموي باكايوكو على سبيل الإعارة لموسم واحد من صفوف تشيلسي الإنجليزي، ويتضمن عقد إعارة باكايوكو بندا يسمح لميلان بالتعاقد معه بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

وانضم باكايوكو (23 عاما) الفائز مع منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا، إلى تشيلسي الصيف الماضي قادما من موناكو، وكلفت الصفقة خزينة تشيلسي 40 مليون جنيه استرليني، وشارك مع الفريق في 25 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

ولكن يبدو أنه لم يعد هناك مكان لباكايوكو في صفوف تشيلسي بعد ضم جورجينيو من نابولي واستعارة ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد.

ويقدم ميلان صفقته الجديدة لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي يوم الجمعة.