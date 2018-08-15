أتلتيكو يتفوق للمرة الأولى في تاريخه على ريال مدريد

لم يعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هو ذلك النادي الذي لا يضاهي كبار الأندية في إسبانيا أو القارة الأوروبية في القيمة السوقية للاعبيه، فقد تلاشت تلك السمة بعد أن رفع الفريق قيمته بشكل كبير من خلال الصفقات الجديدة التي أبرمها في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعد الفريق الكروي لأتلتيكو مدريد الحالي، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني هو الأغلى في تاريخ النادي، فلم يعد هناك معنى لتصريح مدربه الشهير الذي قال فيه: يجب أن تتم مقارنتنا بإشبيلية وبلنسية، فقد تجاوزت قيمة الفريق ما يساويه جاره ريال مدريد وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

يذكر أن الجارين اللدودين سيلتقيان يوم الأربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبية بالعاصمة الاستونية تالين.

وتتحدث الأرقام والقيم السوقية لأتلتيكو مدريد في السنوات الماضية عن نفسها، فعندما خاض نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2014 كانت قيمته المالية الإجمالية "288.9 مليون يورو" في الوقت الذي بلغت نفس القيمة في ريال مدريد "519.8 مليون يورو"، أي أكبر بمقدار الضعف.

وحافظ الناديان على الفارق بينهما حتى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2016 بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث بلغت قيمة أتلتيكو مدريد "352.2 مليون يورو"، فيما كانت قيمة ريال مدريد "761.6 مليون يورو".

ولكن هذا الوضع تبدل جذريا هذا الموسم، فقد نجح أتلتيكو مدريد في مضاعفة قيمته السوقية حتى وصلت إلى "858 مليون يورو"، بمتوسط "39 مليون يورو" لكل لاعب.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت القيمة السوقية لريال مدريد هذا الصيف بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه لتصبح "775.7 مليون يورو" مقابل "941.8 مليون يورو" في الموسم الماضي، ليصل متوسط سعر كل لاعب عنده إلى "35.3 مليون يورو".

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الذي تتفوق فيها القيمة السوقية لأتلتيكو مدريد على القيمة السوقية للنادي الملكي، وهو ما انعكس بالطبع على متوسط أسعار اللاعبين في الفريقين.

وقد يتغير هذا المشهد إذا تعاقد ريال مدريد مع لاعب قادر على تعويض رحيل نجمه السابق صاحب القميص رقم 7 لتصبح القيمة السوقية للناديين متماثلة تقريبا.