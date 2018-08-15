الحارس سوباسيتش ينضم لقائمة الراحلين عن كرواتيا

قرر حارس المرمى الكرواتي دانييل سوباسيتش اعتزال اللعب الدولي، ليصبح بذلك ثالث لاعب يرحل عن المنتخب الكرواتي عقب كأس العالم 2018 بروسيا، والتي شهدت وصول كرواتيا إلى النهائي قبل الهزيمة أمام فرنسا.

وقال سوباسيتش في خطاب نشره الاتحاد الكرواتي بموقعه على الإنترنت يوم الأربعاء: حان الوقت، بعد عشرة أعوام مع المنتخب، أن أودع أعز قميص ارتديته.

وجاء ذلك بعد أن أعلن المدافع فيدران كورلوكا والمهاجم ماريو ماندزوكيتش في وقت سابق اعتزالهما اللعب الدولي، وذلك بعد ختام كأس العالم التي شهدت فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4 -2 في النهائي في 15 يوليو الماضي بالعاصمة الروسية موسكو.

وأعلن ماندزوكيتش اعتزال اللعب الدولي يوم الثلاثاء. ولعب صاحب الـ 33 عاما دورا بارزا في وصول كرواتيا إلى نهائي المونديال عبر تصدياته في المباريات التي حسمت بضربات الجزاء الترجيحية، وقد تألق بشكل هائل عند تصديه لثلاث من خمس ضربات جزاء ترجيحية في المباراة أمام الدنمارك.

وقال: كانت رحلة طويلة، منذ استدعائي للمرة الأولى في 2008.

وتقدم سوباسيتش بالشكر لكل المدربين الذين عمل تحت قيادتهم، لكنه أثنى بشكل خاص على سلافن بيليتش الذي استدعاه للمرة الأولى إلى المنتخب، وكذلك زلاتكو داليتش المدير الفني الحالي للمنتخب، قائلا: هو من حققنا تحت قيادته الإنجاز المذهل بانتزاع المركز الثاني في المونديال.

وأضاف سوباسيتش أنه كان قد قرر الاعتزال في هذا التوقيت قبل انطلاق منافسات المونديال. وتابع: لكل منا موعد للنهاية، وعلينا تقدير طول المدة التي يمكننا أن نستمر فيها.

وأبدى سوباسيتش اعتزازا هائلا بتمثيل منتخب بلاده قائلا: لا يمكن مقارنة أي منافسات على مستوى الأندية، باللعب لمنتخب كرواتيا.