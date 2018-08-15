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النيجيري موسيس يعتزل دولياً من أجل تشيلسي

المصدر: لندن - رويترز
فرحة موسيس بهدفه في مرمى الأرجنتين في كأس العالم 2018
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أعلن النيجيري فيكتور موسيس يوم الأربعاء اعتزاله اللعب الدولي في سن 27 عاما للتركيز على مسيرته مع تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض موسيس جناح تشيلسي، الذي شارك في 37 مباراة مع نيجيريا، في كل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا، حيث ودع الفريق الإفريقي البطولة من الدور الأول. وقال موسيس في بيان عبر حسابه على "تويتر" : استمتعت ببعض أفضل اللحظات في حياتي، وأنا أرتدي قميص المنتخب ولدي ذكريات ستدوم ما حييت.

وأضاف: لكني أشعر أنه أنسب وقت للاعتزال دوليا للتركيز الكامل على مسيرتي مع النادي وأسرتي الصغيرة ولمنح الجيل الجديد فرصة للتألق.

وفاز موسيس مع نيجيريا بلقب كأس الأمم الإفريقية 2013، وساعد منتخب بلاده على بلوغ دور الستة عشر في كأس العالم 2014 في البرازيل. وتوج مع تشيلسي بلقب الدوري الممتاز موسم 2016-2017 لكنه لم يشارك أساسيا تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري هذا الموسم.

كلمات دالّة

#نيجيريا, #موسيس, #تشيلسي

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