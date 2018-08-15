دي بروين: سيتي ليس بحاجة للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، إن ناديه لا يحتاج إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكي يعد ناجحا بداعي أن البطولة القارية لا تحتاج إلى نفس الثبات في المستوى المطلوب لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

وكان لاعب الوسط البلجيكي البالغ عمره 27 عاما من أهم لاعبي سيتي في السنوات الأخيرة، ونجح الموسم الماضي في إحراز لقب الدوري برقم قياسي من النقاط، كما نال لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ورغم ذلك أخفق سيتي في أوروبا وخرج من قبل النهائي في 2016 بينما ودع المسابقة أمام غريمه المحلي ليفربول في دور الثمانية الموسم الماضي.

وقال دي بروين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :لا أتفق مع قول إنه ينبغي علينا الفوز بدوري الأبطال لكن نعد ناجحين، إنه لقب كبير لكن في دوري الأبطال لا يحتاج الفريق إلى الثبات في المستوى الذي يحتاجه في الدوري.

وأضاف: كنا رائعين طوال العام وربما تراجعنا قليلا أمام ليفربول فخرجنا، هي بطولة تحتاج إلى أن تكون جيدا في الوقت المناسب.

وتنافس ليفربول مع سيتي في الدوري بقوة، ولم يفز فريق المدرب بيب غوارديولا على غريمه سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات حيث انتصر 5-صفر على أرضه في بداية الموسم الماضي.

ويعتقد دي بروين أن ليفربول سيشكل خطرا في الموسم الجديد بعدما دعم صفوفه بأكثر من لاعب مميز. وقال: التركيز الأساسي سيكون علينا، ستحاول الفرق الأخرى منافستنا، فعل ليفربول ما فعلناه الموسم الماضي، أنفق الكثير من المال لكن بشكل حكيم.