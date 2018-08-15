دي بروين يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال التدريبات

تعرض فريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لضربة موجعة، عقب تعرض نجمه البلجيكي كيفن دي بروين لإصابة خطيرة في أربطة الركبة خلال التدريبات، حسب ما أفادت تقارير صحافية بريطانية يوم الأربعاء.

ربما يواجه دي بروين خطر الابتعاد عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة، حيث يخشى مسؤولو سيتي من تشابه تلك الإصابة مع التي تعرض لها عام 2016 ،والتي تسببت في غيابه عن المباريات لأكثر من شهرين، وفقا لجريدة "صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يغيب دي بروين (27 عاما)، عن سيتي ما بين شهرين وثلاثة أشهر، بعدما شوهد وهو على عكازين، ومن المؤكد أن يغيب عن لقاء الفريق مع ضيفه هدرسفيلد تاون يوم الأحد القادم في المرحلة الثانية للدوري الإنجليزي.

يذكر أن دي بروين جلس على مقاعد البدلاء في بداية لقاء مانشستر سيتي ومضيفه أرسنال، قبل أن يشارك في النصف ساعة الأخير من عمر المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي 2 - صفر في مستهل مبارياته ببطولة الدوري هذا الموسم.