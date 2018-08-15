"البرستيج" يجذب الاتحاد إلى قميص النصر

يعتبر النصر النادي الوحيد الذي لا يتبع إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، وحصل على رعاية شاملة من شركة الاتحاد للطيران، بعدما تم الإعلان عن اتفاقية الشراكة يوم الأربعاء.

ويعد مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، أبرز الأندية الحاصلة على رعاية الاتحاد للطيران، بعقد يمتد إلى 10 سنوات، تم بموجبها تسمية ملعب النادي وجميع مرافقه باسم "استاد الاتحاد"، بالإضافة إلى التعاون المشترك في العديد من المبادرات التجارية والمجتمعية والإعلامية.



وسبق وأعلن نادي نيويورك سيتي عن توقيع شراكة كبرى مع الاتحاد للطيران، أصبحت بموجبه الشركة شريكا رئيسيا للنادي، مع وضع العلامة التجارية للشركة على كافة قمصان الفريق الرسمية، وأصبحت الاتحاد للطيران كذلك أحد الشركاء المؤسسين للنادي في 2014.



وفي أستراليا، حصل نادي ملبورن سيتي، التابع أيضا للمجموعة" على رعاية من الاتحاد للطيران، وتتمحور حول اسم "استاد الاتحاد" متعدد الاستخدامات في مدينة ملبورن.



وسبق ودخل العين في اتفاقية مع الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تكون الاتحاد للطيران شريكا جويا للنادي.

ولا تعد رعاية النصر الأولى للاتحاد للطيران على مستوى الأندية السعودية، وسبق أن أقامت الشركة الإماراتية اتفاقية رعاية فرعية لمدة 3 سنوات مع نادي الاتحاد في 2015.

وكان باتريك بيرس، نائب الرئيس لشراكات التسويق في الاتحاد للطيران، أوضح في تصريحات إعلامية في 2015، أن الاتحاد للطيران تتلقى أسبوعيا نحو 200 طلب رعاية من أندية ومسابقات وأفراد حول العالم، يحاولون الحصول على فرصة الارتباط بالناقل الإماراتي، وقال: لا يمكنك أن تضع شعارك في أي فعالية رياضية، لأنها مسألة "برستيج" وهيبة لا يمكن المتاجرة بها بسهولة.

وأضاف: الشركة تنتقي شركاءها، وتحرص الارتباط مع النخبة، وهي فرصة ربحية وخليط ما بين مشاعر الفخر والتجارة، والرعاية ليست مجرد شعار على قميص فقط.

ولفت إلى أن الأرقام هي المحرك الأساسي للشركات التجارية، ويتم عبرها احتساب القيمة المعادلة للإعلان، عن طريق حساب مقدار الانتشار الذي تم الحصول عليه في التلفزيون والصحافة.

وتابع: مثلا، مقابل كل دولار ننفقه في رعاية مومباي إنديانز الهندي للكريكت، وبالنظر إلى حجم التغطية الإعلامية في الصحافة والتلفزيون والإنترنت فإننا نحصل على 10 دولارات مقابل هذا الاستثمار.

ويشار إلى أن الاتحاد للطيران ستتعاون عن كثب مع النصر في مجالات رعايات العلامة التجارية، والتسويق، والمبادرات المخصصة للعملاء وبرنامج الولاء، وقنوات التواصل الاجتماعي، وبرامج الترفيه على متن الطائرة، ودعم تجارة السفر.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للقميص الجديد لنادي النصر، الذي يحمل شعار الاتحاد للطيران، يوم 30 أغسطس، في مواجهة النصر مع أحُد على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.