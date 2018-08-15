تشيلسي يعير لاعبه الـ 32 إلى ليغانيس

انضم كينيث أوميريو مدافع تشيلسي الإنجليزي والمنتخب النيجيري، إلى صفوف ليغانيس الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبانتقال أوميريو، الذي لم يخض أي مباراة رسمية بقميص تشيلسي منذ الانضمام إليه قادماً من ستاندر ليغ في 2012 ، وصل بذلك عدد اللاعبين المعارين من قبل تشيلسي إلى 32 لاعباً، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء.

وقضى لاعب قلب الدفاع البالغ من العمر "24 عاما" الموسم الماضي معارا لفريق قاسم باشا التركي، وقد كان ضمن قائمة المنتخب النيجيري في كأس العالم 2018 بروسيا.

وشارك أوميريو ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب في مباراتين بالمونديال الروسي، وفاز معه على منتخب أيسلندا 2 - صفر قبل الهزيمة أمام الأرجنتين 1 - 2.

وكان تشيلسي أعلن يوم الثلاثاء رحيل لاعب خط الوسط تيمو باكايوكو والمدافع أولا آينا على سبيل الإعارة إلى ميلان وتورينو الإيطاليين، على الترتيب.