زاها يوقع عقدا جديدا مع كريستال بالاس

أعلن كريستال بالاس الإنجليزي يوم الأربعاء تجديد عقد مهاجمه الإيفواري ويلفريد زاها حتى نهاية موسم 2022 - 2023.

وانضم زاها إلى كريستال بالاس منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، حيث نشأ في أكاديمية النادي، ويتشارك زاها في صدارة قائمة هدافي النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تسجيل هدف في شباك فولهام في المرحلة الأولى من المسابقة هذا الموسم.

وشارك زاها في 288 مباراة ضمن صفوف كريستال بالاس منذ ظهوره الأول ضمن الفريق الأول في 2010، وسجل 44 هدفا، حسب ما ذكره الناي بموقعه الرسمي.

وفي الأعوام الثلاثة الماضية، احتكر زاها جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال الموسم، وسجل في الموسم الماضي أفضل رقم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز للفريق تسعة أهداف.