تأجيل مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب مأساة جنوة

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي يوم الخميس، تأجل مباراتي سامبدوريا مع ضيفه فيورنتينا، وجنوة مع مضيفه ميلان، المقررتين يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة، بناء على طلب جنوة وسامبدوريا في أعقاب انهيار أحد جسور الطرق السريعة بمدينة جنوة هذا الأسبوع.

وكان ماسيمو فيريرو، رئيس نادي سامبدوريا، وعدد من جماهير الناديين، طلبوا تأجيل مباريات الفريقين بالدوري. ولم تعلن رابطة الدوري عن الموعد الجديد للمباراتين حتى الآن.

وتقرر الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق جميع المباريات الثماني المتبقية في تلك المرحلة، وسيقوم اللاعبون بارتداء شارات سوداء، حدادا على أرواح الضحايا.

وكانت السلطات المحلية أعلنت عن مقتل 38 شخصا بعد انهيار أحد الجسور يوم الثلاثاء، لكن عدد القتلى يبدو مرشحا للارتفاع.