خضيرة يبدي تفهمه في حال استبعاده من المنتخب

أعلن سامي خضيرة، لاعب المنتخب الألماني "المانشافت"، عن رغبته في الاستمرار في منتخب بلاده، لكنه قال إنه سيبدي تفهمه في حال استبعده المدير الفني يواخيم لوف من قائمة الفريق.

وكتب لاعب الوسط المحترف ضمن صفوف يوفنتوس، يوم الخميس، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: إذا كان هناك في الوقت الراهن من هم أفضل فإنني سأقبل بهذا، وسأتفهمه، وفي حال تم اختياري لأن المدرب يرى أنني يمكن أن أساعد الاتحاد الألماني فإن هذا بالنسبة لي شرف والتزام.

وأضاف خضيرة، المولود لأب تونسي وأم ألمانية، أن هذا سيكون بالنسبة له بمثابة حافز إضافي لأواصل العمل على نفسي، وأنا مدين بهذا لرياضتي وللاتحاد الألماني وللأشخاص الذين دعموني والمؤمنين بي، ولي أنا شخصيا بشكل خاص.

يذكر أن خضيرة خاض 77 مباراة دولية سجل خلالها سبعة أهداف.

ويخوض "المانشافت" في السادس من سبتمبر المقبل في مدينة ميونخ، مباراة أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم، في دوري الأمم الأوروبية، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيخوض مباراة تجريبية أمام منتخب بيرو في مدينة زينسهايم جنوب غرب ألمانيا.

وسيعلن لوف قائمة المنتخب لهذه المباريات في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري.