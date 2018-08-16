غريزمان: السوبر الأوروبي يؤكد صحة قراري

قال أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد إن إحراز لقب كأس السوبر الأوروبية بعد الفوز 4-2 على ريال مدريد يوم الأربعاء يؤكد صحة رأيه في رفض الانتقال إلى برشلونة والبقاء في تشكيلة المدرب دييغو سيميوني.

وكان مهاجم فرنسا على أعتاب الانتقال إلى برشلونة بطل الدوري والكأس الموسم الماضي مقابل 100 مليون يورو "113.70 مليون دولار" في نهاية الموسم الماضي، لكنه في النهاية اختار البقاء في أتلتيكو.

وقال غريزمان للصحافيين عقب التتويج باللقب: قررت البقاء لأني تابعت أننا نبني مشروعا عظيما هنا، لدي الثقة في النادي وسيميوني. ورأينا أني لم أكن مخطئا، هذه أول مباراة لنا بعد العودة ولقد عملنا بجدية كبيرة وبذلنا مجهودا ضخما ويجب أن نواصل بهذه الطريقة لأننا نملك مجموعة رائعة.

ولعب غريزمان لأقل من ساعة واحدة أمام ريال حتى شارك أنخيل كوريا بدلا منه واعترف أنه لم يصل بعد إلى قمة جاهزيته البدنية في ظل العودة إلى المران منذ أيام بعدما حصل على راحة بعد التتويج بكأس العالم مع بلاده.

لكن رغم عدم جاهزية غريزمان ظهر زميله دييغو كوستا بشكل رائع وسجل أول هدفين لأتلتيكو وكان مؤثرا أيضا في باقي لقطات الانتصار.