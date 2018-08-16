كاسميرو: رحيل رونالدو ليس عذرا لخسارة السوبر

قال كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد إن رحيل كريستيانو رونالدو لن يكون عذرا لناديه عقب الخسارة 4-2 أمام أتلتيكو مدريد على لقب كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء في أول مباراة رسمية منذ انتقال الهداف التاريخي للنادي إلى يوفنتوس.

وأبلغ كاسيميرو الصحافيين بعد خسارة ريال أمام جاره في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد يولن لوبتيغي الذي تولى المسؤولية خلفاً لزين الدين زيدان: بكل تأكيد نفتقد كريستيانو لكن هذا الآن أصبح من الماضي. لا يمكننا الحديث عن رونالدو لتقديم أعذار لأن أي فريق سيفتقد كريستيانو.

وأضاف: نحن محبطون بسبب خسارة لقب لكن هذه مجرد البداية. لدينا ثقة تامة في مدربنا وريال مدريد ليس معتادا على تقديم الأعذار.

ولم يضم ريال بديلا للمهاجم البرتغالي الذي أحرز 451 هدفا وقاده للفوز بلقب دوري الأبطال أربع مرات في آخر خمسة مواسم.

وحصل ريال على 105 ملايين يورو "119.4 مليون دولار" من يوفنتوس نظير شراء رونالدو في يوليو لكنه تعاقد فقط مع الحارس تيبو كورتوا من تشيلسي.

ورغم ذلك قال كاسيميرو إن الهزيمة أمام أتلتيكو لا تعني أن فريقه سيدخل سوق الانتقالات ويتعاقد بسرعة مع لاعبين، وقال اللاعب البرازيلي: نتيجة واحدة لا تعني أننا نملك تشكيلة أقوى أو أضعف، سيقرر المسؤولون عن النادي إذا كنا نحتاج إلى صفقات جديدة أو لا نحتاج.