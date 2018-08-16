كروس يفند ادعاءات أوزيل.. ويصفها بـ"الهراء"

نفى توني كروس لاعب خط وسط المنتخب الألماني وجود أية عنصرية داخل المنتخب أو الاتحاد الألماني في رد على ادعاءات مسعود أوزيل.

وقال كروس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرت يوم الخميس إن إشارة أوزيل لوجود عنصرية في بيان اعتزاله اللعب الدولي "هراء".

وقال كروس: أعتقد أنه يعلم في قرارة نفسه أن العنصرية لا تتواجد في المنتخب الألماني أو الاتحاد الألماني، على النقيض، نحن ملتزمون دائما بالتنوع والتكامل. مسعود كان مثالا جيدا لهذا، مثله مثل اللاعبين زملائنا.

واعتزل أوزيل "29 عاما" اللعب الدولي عقب الصورة المثيرة للجدل التي التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا. وفي بيان، قال لاعب وسط نادي أرسنال إنه لن يلعب مرة أخرى للمنتخب الألماني بسبب الشعور بالعنصرية وقلة الاحترام.

وقال كروس: سيكون محرجا للمنتخب أن يستغل النقاش العام الذي احتدم خلال كأس العالم كعذر للظهور السيئ للمنتخب الألماني في المونديال، وأضاف: أوزيل رجل لطيف يستحق نهاية أفضل ولكن الطريقة التي جسد بها اعتزاله الدولي لم تكن صحيحة.

وقال كروس في إشارة لذكر العنصرية إن أجزاء من بيانه تناولت قضايا صحيحة طغت عليها، لسوء الحظ، النسبة الهائلة من الهراء.