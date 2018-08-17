الإصابة تغيّب فابريغاس عن مواجهة أرسنال في ديربي لندن

قال الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي يوم الجمعة إن سيسك فابريغاس سيغيب عن مواجهة أرسنال ناديه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، بسبب إصابة في الساق.

وأصيب لاعب الوسط الإسباني بكدمة قرب الركبة ويتوقع أن يستأنف المران مع الفريق الأول الأسبوع المقبل.

وقال ساري للصحافيين: فابريغاس سيغيب عن مواجهة أرسنال وأتمنى أن يعود للمشاركة الأسبوع المقبل لكنني لست متأكدا من ذلك، الإصابة ليست خطيرة لكنها غير معتادة فهو يعاني من ألم قرب الركبة وليس في الركبة ذاتها.

وأظهر ساري أيضا ثقة في بقاء لاعب الوسط إيدن هازارد في صفوف تشيلسي هذا الموسم. وأشارت تقارير إعلامية بريطانية وإسبانية إلى احتمال انتقال اللاعب الدولي البلجيكي إلى صفوف ريال مدريد الذي ضم الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

ومن غير المستبعد إتمام الصفقة قبل ختام موسم الانتقالات الحالي الذي ينتهي في 31 أغسطس آب، لكن ساري أكد لجمهور تشيلسي أن هازارد سيبقى في صفوف الفريق، وأوضح: تحدثت معه كثيرا في الأيام العشرة الأخيرة ولم يذكر لي أي شيء على الإطلاق. لهذا أنا واثق أن أيدن سيظل معنا هذا الموسم.

وقبل مواجهة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج أظهر ساري دعمه لجهود الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال في أن يحول النادي اللندني لقوة لا يستهان بها. وتجرع إيمري مرارة الخسارة 2-صفر أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي في أول مباراة بعد أن تولى المهمة خلفا للفرنسي أرسين فينغر.

وقال ساري: إيمري مدرب جيد، أحرز لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات وفاز بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان. سيمنح أرسنال دفعة وسيكون بإمكان الفريق القتال من أجل الحصول على مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.