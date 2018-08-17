بارما يضم جيرفينيو حتى 2021

أعلن نادي بارما، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم الجمعة، تعاقده حتى 2021 مع الجناح الإيفواري جيرفينيو، الذي يعود للعب في إيطاليا بعدما قضى ثلاثة مواسم في الدوري الصيني.

وترك جيرفينيو "31 عاما" فريق هيبي شينا فورتون، الذي انتقل إليه في يناير 2016 بعدما قضى موسمين ونصف الموسم مع فريق روما.

وكان جيرفينيو لعب لأندية أرسنال، وليل، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي في 2011، ولو مان الفرنسي، وبيفيرين البلجيكي.

وعاد فريق بارما إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعدما تدرج من الدرجة الرابعة في ثلاث مواسم متتالية، وذلك عقب إفلاس النادي وهبوطه للدرجة الرابعة في 2015.