بعد إصابة مونريال وكولاسيناك.. نايلز يغيب لمدة شهرين

تعرض أينسلي ميتلاند نايلز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي لإصابة بكسر في الساق يغيب على إثرها لمدة شهرين.

وانضم نايلز، 20 عاما، إلى قائمة اللاعبين المصابين في أرسنال، الذي أصبح لديه لاعب واحد فقط في مركز مدافع الطرف، هو ناتشو مونريال، بعد مرور جولة واحدة فقط من الدوري.

وذكر نادي أرسنال في بيان صادر اليوم الخميس: تعرض أينسلي لكسر صغير في الساق اليسرى ويغيب على إثره لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

ويغيب لوران كوتشيلني عن أرسنال حتى شهر نوفمبر بسبب إصابة في وتر أخيل. ويغيب كارل جنكينسون أيضا لمدة تصل إلى شهرين بعد تعرضه لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن، بينما لن يتمكن سياد كولاسيناك من العودة للتدريبات قبل شهر تشرين أكتوبر المقبل بسبب إصابة في الركبة.