تيتي يستبعد مارسيلو ويضخ دماء جديدة في قائمة البرازيل

قال تيتي مدرب منتخب البرازيل يوم الجمعة إن أندرياس بيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد وارتور ميلو لاعب برشلونة سيكونان بين عناصر جديدة سيضمها لتشكيلة منتخب بلاده قبل مواجهة منتخبي الولايات المتحدة والسلفادور وديا.

وسينضم بيريرا "22 عاما"، الذي أمضى الموسم الماضي معارا إلى فالنسيا، لتشكيلة البرازيل مع فريد زميله في مانشستر يونايتد، كما ضمت التشكيلة ارتور، بعد بداية واعدة للموسم مع برشلونة.

واستدعى تيتي أيضا لأول مرة لاعب فلامنغو الصاعد لوكاس باكيتا وكذلك بيدور "21 عاما" مهاجم فلومينينسي وإيفرتون "22 عاما" الجناح الأيسر لفريق غريميو إضافة إلى فيليبي قلب دفاع بورتو البرتغالي.

ومن بين الأسماء المستبعدة مارسيلو لاعب ريال مدريد وميراندا لاعب انترناسيونالي وباولينيو لاعب وسط فريق قوانغتشو ايفرجراند الصيني إضافة إلى فرناندينيو وغابرييل جيسوس ثنائي مانشستر سيتي.

وقال تيتي إنه استبعد عددا من اللاعبين الكبار لإتاحة الفرصة للاعبين الشبان لإظهار قدراتهم مع المنتخب، مضيفا: هذا هو الوقت المناسب لإشراك بيدرو الذي يقدم كرة جيدة، وباكيتا واحد من أبرز لاعبي فلامنغو. كما أن إيفرتون واحد من أفضل لاعبي فريقه.

وأوضح تيتي أن إيدرسون حارس مانشستر سيتي استبعد لأسباب شخصية وحل مكانه هوغو حارس فلامنغو الذي انضم في إطار تجربة جديدة لمنح لاعب أقل من 20 عاما خبرة المشاركة في التشكيلة.

وتلعب البرازيل أمام الولايات المتحدة في نيوجيرسي في السابع من سبتمبر قبل أن تواجه السلفادور في واشنطن بعدها بأربعة أيام. وتخوض البرازيل سلسلة من المباريات الودية نهاية العام لكن أول مباراة رسمية لها ستكون في يونيو 2019 عندما تستضيف منافسات بطولة كوبا أميركا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: حراس مرمى: أليسون (ليفربول) هوغو (فلامنغو) نيتو (فالنسيا).

مدافعون: أليكس ساندرو (يوفنتوس) ديدو (كروزيرو) فابينيو (ليفربول) فاغنر (كورنثيانز) فيليبي (بورتو) فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد) ماركينيوس (باريس سان جيرمان) تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان).

لاعبو وسط: اندرياس بيريرا (مانشستر يونايتد) ارتور ميلو (برشلونة) كاسيميرو (ريال مدريد) فريد (مانشستر يونايتد) لوكاس باكيتا (فلامنغو) فيليب كوتينيو (برشلونة) ريناتو أوغوستو (بكين جوان).

مهاجمون: دوغلاس كوستا (يوفنتوس) روبرتو فيرمينو (ليفربول) نيمار (باريس سان جيرمان) بيدور (فلومينينسي) ويليان (تشيلسي) ايفرتون (غريميو).