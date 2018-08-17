ميلان يضم لاكسالت وكاستييخو إلى صفوفه

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، إبرام صفقتين تبادليتين، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لضم دييغو لاكسالت وصامويل كاستييخو من جنوى الإيطالي وفياريال الإسباني، على الترتيب.

وكان لاعب خط الوسط الأوروغوياني الدولي لاكسالت، 25 عاما، قد بدأ مشواره في إيطاليا عام 2013، حيث لعب لبولونيا وإمبولي قبل أن يقضي أربعة مواسم ضمن صفوف جنوى، واحتفظ النادي بالمهاجم جيانلوكا لابادولا، 28 عاما، الذي قضى الموسم الماضي مع الفريق بعقد إعارة من ميلان.

وشارك لاكسالت في عشر مباريات دولية منها أربع مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، والتي شهدت خروج أوروغواي من دور الثمانية بالهزيمة أمام فرنسا صفر - 2، أما المهاجم الإسباني كاستييخو، 23 عاما، فقد بدأ مشواره ضمن صفوف ملقا في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى فياريال.

وتضمنت صفقة ضم كاستييخو إلى ميلان، انتقال المهاجم الكولومبي كارلوس باكا، 31 عاما، إلى فياريال بعد أن قضى موسمين مع ميلان. وأعلن ميلان يوم الثلاثاء الماضي عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي تيمو باكايوكو بعقد إعارة من تشيلسي الإنجليزي.

وفي وقت سابق، ضم ميلان المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع ماتيا كالدارا من يوفنتوس، الذي استعاد جهود المدافع ليوناردو بونوتشي بعد قضاء اللاعب عام واحد مع ميلان.