الإسبان يقودون تشيلسي للفوز على أرسنال

اقتنص تشيلسي فوزا مثيرا من ضيفه أرسنال 3 -2 يوم السبت في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي بهدفين حملا توقيع المهاجمين الإسبانيين بيدرو رودريغيز وألفارو موراتا في الدقيقتين التاسعة و20.

ولكن أرسنال لم يستسلم ونجح في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل بهدفين عن طريق الأرميني هنريك مخيتاريان والنيجيري أليكس أيوبي في الدقيقتين 37 و41، وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أحرز الإسباني الأخر ماركوس ألونسو هدف الفوز لتشيلسي.

واستهل تشيلسي مسيرته في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه هيديرسفيلد تاون 3 -صفر، فيما خسر أرسنال مباراته الأولى أمام ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب صفر- 2.

ورفع تشيلسي رصيده إلى ست نقاط ليقتسم الصدارة مع توتنهام وبورنموث بينما ظل أرسنال بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد يوناي إيمري الذي خلف المدرب الفرنسي الاسطورة أرسين فينغر.