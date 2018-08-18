البرازيلي ريتشارليسون يقود إيفرتون للفوز على ساوثامبتون

واصل البرازيلي ريتشارليسون بدايته القوية هذا الموسم وسجل هدفه الثالث في مباراتين ليقود إيفرتون للفوز 2-1 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وهذه أول مباراة لمدرب إيفرتون الجديد ماركو سيلفا في ملعب غوديسون بارك.

وقدم إيفرتون عرضا قويا حظي بإعجاب المشجعين وبدأ اللقاء بقوة حيث سجل ثيو والكوت، لاعب ساوثامبتون السابق، بعد تعاون مشترك في تنفيذ ركلة حرة بين ليتون بينز ومورغان شنايدرلين.

ورغم أن اللاعب الفرنسي خرج مصابا بعد فترة قصيرة أضاف إيفرتون الهدف الثاني بواسطة ريتشارليسون بعد كرة عرضية من والكوت.

لكن ساوثامبتون رد بشكل جيد في الشوط الثاني وقلص داني إينغز الفارق من مدى قريب وأحرز هدفه الأول مع فريقه الجديد في أول مباراة يدخل فيها التشكيلة الأساسية ليعوض إهدار فرصة قبلها.

وسجل والكوت هدفا آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل كما أهدر انفرادا بالمرمى ليكتفي صاحب الأرض بتسجيل هدفين.