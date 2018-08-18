بايرن ينجو من مفاجأة في كأس ألمانيا

احتاج بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى أكثر من 80 دقيقة ليكسر صمود منافسه دروخترزن اسل ويفوز 1-صفر في الدور الأول لكأس ألمانيا يوم السبت فيما ودع أينتراخت فرانكفورت حامل اللقب البطولة بهزيمة أمام اولم.

وبدأ بايرن، الفائز بكأس السوبر الألمانية على حساب فرانكفورت يوم الأحد الماضي، غير مستعد لانطلاق الدوري يوم الجمعة المقبل وفشل رغم الاستحواذ التام في صنع الفرص ضد فريق ينافس في دوري المقاطعات.

وأشرك الفريق البافاري تشكيلة قوية لكنه انتظر حتى الدقيقة 82 لحسم الفوز عندما وضع روبرت ليفاندوفسكي الكرة داخل الشباك من مدى قريب.

وكافح دروخترزن اسل، الذي رفض نقل المباراة إلى واحد من الملاعب الأكبر بالقرب من هامبورج والحصول على عائد أكبر من بيع التذاكر قائلا إن مواجهة تاريخية مثل هذه يجب أن يخوضها على ملعبه، أمام جمهور بلغ 7500 متفرج.

وحصل على فرصة لانتزاع التقدم قرب نهاية الشوط الأول عندما تابع فلوريان ناجل الحارس مانويل نوير يتصدى لتسديدته من مدى قريب. وظهر الإرهاق على الفريق في الشوط الثاني وسدد تياغو ألكانتارا في العارضة من 20 مترا. ومع مواصلة بايرن الهجوم أوقفته جماهيره بعد إلقائها بمناديل ورقية على أرض الملعب. وأنهى ليفاندوفسكي القلق بهدف الفوز ليتأهل للدور التالي وسط شعور المدرب الجديد نيكو كوفاتش براحة.

وعانى فرانكفورت بدون كوفاتش مدربه السابق وخسر 2-1 أمام اولم ليودع البطولة لكن تأهل كل من فولفسبورغ وهوفنهايم وفيردر بريمن وباير ليفركوزن.

ويلعب بروسيا دورتموند ضد غرويتر فورت يوم الاثنين فيما فاز شالكه وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي 2-صفر على شفاينفورت يوم الجمعة.