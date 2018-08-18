بطل السباحة السابق فيلبس يعاني من الاكتئاب

اعترف السباح الأميركي السابق، مايكل فيلبس، الحائز على 28 ميدالية أولمبية منها 23 ميدالية ذهبية، بأنه لا يزال يعاني بين فترة وأخرى من حالة الاكتئاب.

وقال السباح المعتزل فيلبس "33 عاما" في مقابلة لشبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية: قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، عانيت من حالة اكتئاب شديدة، هذا شيء ربما يتكرر حدوثه طوال حياتي، ولكن كلما ازدادت معرفتي بنفسي، كلما تفهمت أسباب حدوث هذه الأشياء.

وتحدث فيلبس بصراحة عن تلقيه العلاج بسبب المشكلات المتعلقة بتناول المشروبات الكحولية، وأكد أن بدء العلاج ساعده كثيرا.

وتابع فيلبس، الرياضي الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية: لم أكن أرغب في زيارة طبيب في البداية، لكنني شعرت بأن حالتي الصحية تتحسن وأصبحت أفضل ، عرفت الكثير عن نفسي مما لم أكن أعلمه.