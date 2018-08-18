بولت يصل أستراليا لبدء مسيرته الكروية

وصل العداء الجامايكي يوسين بولت، المتوج عدة مرات في دورات الألعاب الأولمبية، إلى مدينة سيدني الأسترالية يوم السبت تمهيداً لبدء مسيرة جديدة كلاعب كرة قدم محترف.

وينضم بولت إلى فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي ليقضي ما وصفه النادي بأنه فترة تدريب غير محددة، وذلك وسط آمال اللاعب في بدء مشوار احتراف كرة القدم مع بداية الموسم الكروي في أستراليا في أكتوبر.

وقطع عدد من المشجعين رحلة استغرقت ساعة ونصف الساعة من سنترال كوست لاستقبال بولت لدى وصوله إلى مطار سيدني.

ونشر بولت صور جمعته بالمشجعين وصرح للصحافيين قائلا: هذا حقيقي وأنا هنا الآن لأستعرض ما يمكنني القيام به، أعرف قدراتي وأعرف ما يمكنني القيام به، لذلك فلدي الفرصة.

وجرى رسم صورة بولت، أسرع رجل في العالم، على عشب ملعب فريق مارينرز في جوسفورد، التي تبعد 75 كيلومترا شمال سيدني، لاستقباله بشكل احتفالي.

ويخضع بولت لأول جلسة تدريبية رسمية ضمن صفوف مارينرز يوم الثلاثاء، والذي يحتفل فيه بعيد ميلاده الثاني والثلاثين. وقضى بولت فترات تجريبية سابقة ضمن صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني وسترومسغودست النرويجي.