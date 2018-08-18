في الظهور الأول لرونالدو..يوفنتوس يستهل مشواره بفوز صعب

المصدر: روما - د ب أ

استهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز صعب 3 - 2 على مضيفه فريق كييفو فيرونا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من المباراة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله سامي خضيرة في الدقيقة الثالثة وتعادل كييفو عن طريق ماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 38 ثم سجل إيمانويلي جياكيريني الهدف الثاني لكييفو في الدقيقة 56 ثم سجل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 75 قبل أن يسجل فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت المباراة الظهور الأول الرسمي للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس بعدما انضم إليه قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو.

وحصد يوفنتوس أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم فيما يظل فريق كييفو بلا نقاط.