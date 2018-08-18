كين يفك عقدة أغسطس.. ويقود توتنهام للفوز على فولهام

أنهى هاري كين أخيرا صيامه عن تسجيل الأهداف في أغسطس وقاد توتنهام هوتسبير للفوز 3-1 على فولهام الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وبعد أيام من إعلان توتنهام تأجيل ظهوره الأول على ملعبه الجديد نجح الفريق في الخروج بالانتصار على ملعبه المؤقت، استاد ويمبلي، وحقق الفوز بأهداف لوكاس مورا وكين وكيران تريبيير الذي هز الشباك من ركلة حرة رائعة.

وسيطر توتنهام على الشوط الأول وسجل لوكاس مورا هدفا في الدقيقة 43، وهو هدفه الأول في الدوري، لكن فولهام تعادل بواسطة ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 52 بعد دقائق من تسديد كرة في القائم.

وأعاد تريبيير التقدم لتوتنهام بتنفيذ ركلة حرة بشكل رائع قبل أن يسجل كين الهدف الثالث بتسديدة أرضية ليعوض إخفاقه في تسجيل أي هدف في أغسطس في الدوري الإنجليزي من 14 محاولة.

وفي باقي المباريات فاز إيفرتون على ساوثهامبتون 2 -1 وبنفس النتيجة فاز بورنموث على مضيفه ويستهام يونايتد كما فاز ليستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون 2 -صفر وتعادل كارديف سيتي مع نيوكاسل يونايتد سلبيا.