لوبتيغي معجب باللاعبين الموجودين ولا يفكر بالتعاقدات

تجاهل يولن لوبتيغي مدرب ريال مدريد الحديث عن أهداف ناديه المحتملة في سوق الانتقالات قبل المباراة الافتتاحية لبطل أوروبا في دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام خيتافي يوم الأحد، وأكد أنه سعيد بما يملكه من لاعبين.

وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي يوم السبت: في الوقت الحالي نركز على استخراج أفضل ما في التشكيلة التي لدينا، وهي قائمة نحبها ومليئة بالمواهب وسنعمل معها، نحن معجبون باللاعبين الموجودين معنا وليس لدينا أي شكوك. يمتاز لاعبونا بسلوك رائع وسترى الجماهير فريقا من الموهوبين في ريال مدريد، اللاعبون المهمون هم الذين نمتلكهم بالفعل.

ولم يتعاقد ريال مدريد مع بديل لهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو عقب بيعه إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو "120.1 مليون دولار". وتعاقد فقط مع الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا والحارس تيبو كورتوا والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور "18 عاما".

وأعار ريال مدريد لاعبين بدلاء مهمين وهم تيو هرنانديز وماتيو كوفاتشيتش إلى ريال سوسيداد وتشيلسي على الترتيب.

ومع ذلك قال لوبتيغي إن الشيء الأساسي في ذهنه هو بدء الموسم بقوة لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما أنهى ريال مدريد الموسم متأخرا بفارق 17 نقطة عن برشلونة البطل وخلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وبدأ ريال مدريد الموسم بالفعل بالخسارة 4-2 أمام أتلتيكو في مباراة كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء .

وأضاف مدرب إسبانيا السابق الذي سيواجه مهمة شاقة عقب عامين ونصف العام من الألقاب بقيادة زين الدين زيدان: يجب أن نركز على مبارياتنا لأن النقاط الثلاث هي نفسها في كل المباريات، لذا علينا أن ندرك أن الموسم يبدأ الآن، أنا معجب حقا بحماس اللاعبين وسعيهم لإعادة اكتشاف أنفسهم بالموهبة التي يملكونها.

واختتم حديثه، قائلا: نريد الفوز بالدوري لأنها البطولة التي تقيم عملك اليومي، أكثر ما يهمني التأكد من قدرتنا على المنافسة.