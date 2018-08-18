مبابي يسجل ثنائية ويقود سان جيرمان للفوز على جانجون

سجل كيليان مبابي، الفائز بكأس العالم، هدفين ليكمل فريقه باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي انتفاضته في الشوط الثاني ويتغلب على جانجون 3-1 يوم السبت.

وبدأ حامل اللقب بشكل سيء أمام جماهير جانجون وتألق الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لينقذ مرمى سان جيرمان من فرصة لماركوس تورام في الدقيقة 14.

وبعدها بخمس دقائق استغل جناح جانجون ماركو كوكو خطأ كولين داجبا ظهير أيمن باريس سان جيرمان ليمرر إلى المهاجم نولان رو الذي وضع الكرة في شباك بوفون من مدى قريب ليمنح فريقه التقدم.

وواصل جانجون الضغط على الضيوف بينما استمرت معاناة سان جيرمان مع الأخطاء الدفاعية فيما افتقد الفريق الهجوم الخطير.

وشارك الدولي الفرنسي مبابي بدلا من تيموثي ويا مع بداية الشوط الثاني حيث سيطر حامل اللقب على المباراة وحصل نيمار على ركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة 53.

وهيمن سان جيرمان تماما وصنع العديد من الفرص قبل أن يسجل مبابي أول أهدافه في الموسم في الدقيقة 82 ليمنح الضيوف التقدم. وضاعف أهدافه بعدها بوقت قصير ليحسم الفوز.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المسابقة وسيستضيف أنجيه في المرحلة المقبلة بينما تلقى جانجون الخسارة الثانية على التوالي ليحتل المركز 18 قبل اللعب في ضيافة ليل.