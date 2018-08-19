الجامايكي بايلي يمدد عقده مع ليفركوزن حتى 2023

المصدر: ليفركوزن - د ب أ

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني يوم الأحد عن تجديد عقد الجناح الجامايكي ليون بايلي حتى عام 2023.

وانتقل بايلي، 21 عاما، إلى ليفركوزن في يناير 2017 قادما من جينك البلجيكي وسجل 12 هدفا خلال 44 مباراة مع الفريق.

وأبدت أندية أخرى اهتمامها بضم اللاعب الذي يتميز بالسرعة الفائقة لكن فضل البقاء في ليفركوزن الذي أنهى الموسم الماضي من البوندسليجا في المركز الخامس.

وقال رودي فولر مدير الكرة في ليفركوزن: في البداية نجحنا هذا العام في الإبقاء على لاعبين مثل جوناثان تاه وجوليان براندت وبيلي لأننا نبني هنا من أجل المستقبل.