برايتون يصعق يونايتد مورينيو للمرة الثانية في 3 أشهر

تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة، بعدما تكبد هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، إثر خسارته 2 - 3 أمام مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة العريقة.

وتجمد رصيد يونايتد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 20 لقبا، عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف برايتون، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز العاشر.

على عكس المتوقع، كان برايتون الطرف الأفضل في المباراة، في الوقت الذي بدا فيه لاعبو مانشستر يونايتد بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى الفريق الأحمر خسارة مستحقة.

وبادر غلين موراي بالتسجيل لبرايتون في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله شان دوفي الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، غير أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قلص الفارق بتسجيله هدفا ليونايتد في الدقيقة 34.

وعزز باسكال غروس تقدم أصحاب الأرض، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 44 لبرايتون، فيما أحرز بول بوغبا الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

هذا الانتصار هو الثاني على التوالي لبرايتون على مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاتهما ببطولة الدوري.

سبق لبرايتون أن تغلب 1 - صفر على يونايتد في المواجهة الأخيرة بينهما بالمسابقة العريقة التي جرت في الرابع من مايو الماضي، ضمن منافسات الموسم السابق.

تأتي تلك النتيجة لتشكل صدمة بالغة لجماهير مانشستر يونايتد، التي تشعر بخيبة أمل من الظهور الباهت للفريق الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2012 – 2013.

وبات يتعين على يونايتد استعادة اتزانه سريعا، قبل لقائه المرتقب مع ضيفه توتنهام في المرحلة المقبلة، إذا أراد تجنب الابتعاد مبكرا عن صراع المنافسة على اللقب.