برشلونة يتجاوز ألافيس بثلاثية نظيفة

استهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على ضيفه ألافيس 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل سيلتا فيجو مع إسبانيول 1 -1 وفوز ريال سوسيداد على فياريال 2 - 1.

وسجل أهداف برشلونة ليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 64 والثانية من الوقت بدل الضائع وفيليب كوتينيو في الدقيقة 83. وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم ويظل فريق ألافيس بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت سيلتا فيغو بضيفه إسبانيول. وتقدم إسبانيول بهدف سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل سيلتا فيغو بهدف سجله ديفيد لوبيز سيلفا، لاعب إسبانيول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وحصد سيلتا فيغو أول نقطة له في الدوري هذا الموسم ، وهو نفس الحال بالنسبة لفريق إسبانيول.

وفي المباراة الثالثة، فاز ريال سوسيداد على فياريال 2 - 1. وسجل هدفي ريال سوسيداد ويليان خوسي دي سيلفا وخوان ميجيل خيمينيز في الدقيقتين 40 و71 فيما سجل هدف فياريال الوحيد جيرارد مورينو في الدقيقة 16.

وحصد ريال سوسيداد أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم ويظل فياريال بلا نقاط.