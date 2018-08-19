رئيس اتحاد القدم الألماني: أخطأت في التعامل مع أوزيل

اعترف رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بارتكاب أخطاء في التعاطي مع أزمة اللاعب الدولي السابق مسعود أوزيل، لكنه رفض مجددا مزاعم العنصرية.

وقال غريندل في تصريحات لصحيفة "بيلد ام سونتاج" يوم الأحد "بالنظر إلى الهجوم العنصري ضده، كان ينبغي أن أتخذ موقفاً أو آخر وكان ينبغي علي أن أحمي مسعود أوزيل بشكل أكبر.

وأضاف "أشعر بالأسف لأنه شعر بالتخلي عنه من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم في هذا الصدد".

واعتزل أوزيل اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا الشهر الماضي استنادا إلى الهجوم العنصري الذي تعرض له في أعقاب الصور المثيرة للجدل التي التقطها وزميله إلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل مونديال روسيا.

وبدا أن الانتقادات التي وجهت للمنتخب الألماني عقب الخروج من دور المجموعات لكأس العالم، انصبت أغلبها على أوزيل.

وفي بيان نشره على عدة أجزاء عبر حسابه على "تويتر" كتب أوزيل: "في نظر جريندل ومساعديه أنا ألماني عندما نفوز، لكني أصبح مهاجرا عندما نخسر... لا ينبغي بعد الآن السماح بعمل أفراد ذوي خلفيات عنصرية تمييزية في أكبر اتحاد كرة قدم في العالم، الذي يضم لاعبين منحدرين من عائلات ذات أصول مختلفة".

وشدد غريندل على أنه لم يعقب على أداء أوزيل كلاعب في أي وقت بعد الخروج المحبط للماكينات الألماني من كأس العالم.

وأشار "بالنسبة لي كان واضحا أننا نفوز سويا ونخسر سويا، ولكن أن نجعل لاعبا بعينه يتحمل مسئولية خروج الفريق من كأس العالم فهو بالتأكيد أمر مناف للعقل".

وفي النهاية أكد غريندل أنه لا يخطط مطلقا للاستقالة من منصب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال غريندل في المقابلة الصحافية إنه كان يفضل لو تحدث أوزيل في الأزمة قبل كأس العالم، مثلما فعل جوندوجان عندما قال إن ما حدث مع أردوغان لم يكن بمثابة دعاية سياسية. وأكد غريندل أنه يعمل على إعادة العلاقة الوثيقة بين المنتخب الوطني والجماهير مجددا من خلال مراجعة الشق التسويقي.

وختم غريندل بالتأكيد على أن قدوم مدير كرة جديد ورئيس الأكاديمية الألمانية لكرة القدم سيساعد على رفع الضغوط على مدير المنتخب الوطني أوليفر بيرهوف الذي تعرض لانتقادات لاذعة على هامش أزمة أوزيل وأيضا بسبب العرض الباهت للفريق في روسيا.