ساري: تمنيت التدخين في آخر 15 دقيقة من مباراة أرسنال

أثنى ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الجديد على لاعبيه بعد تطبيق أسلوب الضغط العالي كما يريد في معظم فترات المباراة المتقلبة التي فاز بها 3-2 على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

لكن فريقه جعله يتوق لتدخين سيجارة خلال 15 دقيقة "كريهة" عندما حول أرسنال تأخره بهدفين إلى تعادل في القمة اللندنية. وفي بداية مظفرة في أول مباراة لساري في استاد ستامفورد بريدج حاصر تشيلسي منافسه في نصف ملعبه وتقدم 2 – صفر خلال أول 20 دقيقة بفضل هدفين للثنائي الإسباني بيدرو وألفارو موراتا.

وقاد جورجينيو، الذي أحضره ساري معه من نابولي، وسط الملعب ببراعة كما بدا روس باركلي، الذي لم يلعب كثيرا في فترة المدرب السابق أنطونيو كونتي، قويا وواثقا.

وأبلغ ساري الصحفيين: أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا في أول 25 دقيقة لكن كان يجب أن نستمر في الضغط في النصف الآخر وإلا سنواجه مشكلة، وأتمنى أن نتمكن من لعب 90 دقيقة كما لعبنا في أول 25 دقيقة.

ولوح ساري، الذي ارتدى زيا رياضيا أزرق اللون، بذراعيه خارج الخطوط لحث لاعبيه على الضغط بعدما أظهر أرسنال علامات على المقاومة. ورغم صيحات ساري سجل هنريك مخيتاريان وأليكس أيوبي هدفين في الدقيقتين 37 و41 وأضاع أرسنال فرصا أخرى للتقدم.

وأضاف ساري الذي يدخن بشراهة: آخر ربع ساعة في الشوط الأول كانت مزرية. استمتعت بالمباراة خلال 75 دقيقة ولكن خلال 15 دقيقة كان من الأفضل لي أن أدخن.

وقلل من ترشيح تشيلسي لنيل اللقب بعد الفوز في أول جولتين بالموسم مشددا على أن الفريق يحتاج لتعلم الكثير للحفاظ على ايقاع اللعب. وانتزع تشيلسي الفوز عندما أصبح ماركوس ألونسو ثالث إسباني يسجل للفريق بعد متابعة لتمريرة إيدن هازارد الذي حل بديلا في الدقيقة 81.

وأوضح ساري أن هازارد جلس بمقاعد البدلاء منذ البداية لأنه لا يزال مرهقا بعدما ساعد بلجيكا في الوصول للدور قبل النهائي بكأس العالم الشهر الماضي لكنه أشار إلى إمكانية مشاركته في مباراة كاملة خلال أسبوع أو اثنين.

واحتفظ أوناي إيمري مدرب أرسنال، الذي انتقل إلى لندن هذا الصيف أيضا لخلافة أرسين فينغر، ببعض الإيجابيات رغم الخسارة. وقال إنه يحتفظ بالثبات رغم عدم حصول أرسنال على أي نقطة من أول مباراتين بالموسم بعد أن خسر 2 – صفر من مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وأضاف: أعتقد أننا يجب أن نمنح اللاعبين شعورا بالاطمئنان مع تشجيعهم على مواصلة العمل. بالنسبة لي أرى العديد من الأمور الإيجابية في مباراة سيتي ومباراة يوم السبت وأعتقد أننا نافسنا جيدا وأتيحت لنا بعض الفرص وشارك لاعبون شبان وسيتطورون معنا.