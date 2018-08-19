سيتي يبدأ النتائج الثقيلة.. ويدك هدرسفيلد بسداسية

واصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 6 - 1 على ضيفه هدرسفيلد تاون يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز واتفورد على مضيفه بيرنلي 3 - 1.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب، إلى 6 نقاط، ليتربع على الصدارة، فيما ظل رصيد هدرسفيلد خاليا من النقاط في قاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة.

وتقمص النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، دور البطولة في المباراة حيث أحرز 3 أهداف، ليسجل تاسع هاتريك في مسيرته مع الفريق في بطولة الدوري. وافتتح أغويرو التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يضيف غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 31. وعاد جيسوس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 35، فيما قلص جون جورينك ستانكوفيتش الفارق بتسجيله هدفا للضيوف في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

وواصل مانشستر سيتي فرض سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله ثلاثة أهداف أخرى عن طريق ديفيد سيلفا وأجويرو اللذين أحرزا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 48 و76، فيما جاء الهدف السادس عبر النيران الصديقة، بعدما سجل تيرينسي كونغولو لاعب هدرسفيلد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.