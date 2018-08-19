سيميوني: أتمنى بقاء فيليبي وعدم الذهاب إلى سان جيرمان

أبدى دييغو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد تمسكه ببقاء المدافع فيليبي لويس وسط تقارير عن عرض من باريس سان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي وقال إن استمرار فترة الانتقالات بعد بداية الموسم يصرف انتباه اللاعبين.

وأضاف سيميوني في مؤتمر صحفي يوم الأحد قبل مواجهة فالنسيا في افتتاح مبارياته في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الاثنين: كل ما يمكنني قوله بشأن فيليبي لويس هو أن اللاعب يدرك مدى حبنا له وأهميته بالنسبة لنا، سيلعب يوم الاثنين وأنا أفكر فقط في مباراة الغد ومدى أهميتها. أريد الأفضل دائما للاعبين الذين يقدمون لنا الكثير وبالتأكيد لا أريد رحيل فيليبي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الظهير الدولي البرازيلي شعر بالإحباط لغيابه عن التشكيلة الأساسية في فوز أتليتكو 4-2 على ريال مدريد في مباراة كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء الماضي وطلب من النادي الموافقة على عرض باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

وانضم لويس، 33 عاما، إلى أتليتكو في 2010 لكنه انتقل لموسم واحد إلى تشيلسي قبل عودته للنادي الإسباني في 2015.

وقال المدرب الأرجنتيني إنه يود أن تحذو رابطة الدوري الإسباني حذو مسابقات أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي التي قررت اعتبارا من الموسم الحالي إنهاء فترة الانتقالات في اليوم الذي يسبق انطلاق الموسم.

وأضاف: سيكون من الأفضل للمدربين أن يعملوا وهم يدركون أن فترة الانتقالات ستنتهي قبل انطلاق الدوري. ليس من السهل العمل والعديد من الأشياء لا تزال معلقة. أخذت بلاد أخرى زمام المبادرة عن طريق تقليص فترة الانتقالات وهذا جعل الجميع يشعر بالهدوء خاصة اللاعبين الذين ربما يجول بخاطرهم خيار الرحيل.

واحتل أتليتكو المركز الثاني الموسم الماضي وستكون مواجهته ضد فالنسيا، الذي جاء في المركز الرابع، المباراة الأكثر إثارة في الجولة الافتتاحية.

وقال سيميوني: سنواجه أحد أهم الأندية في الدوري. هو فريق لم يتوقف أبدا عن التطور منذ قدوم مارسيلينو.

وزاد: يلعبون بطريقة مشابهة لنا رغم وجود اختلافات واضحة بين المدربين لكن هناك العديد من الأشياء المتشابهة في هيكل الفريقين، نتوقع أجواء رائعة وجماهير كبيرة في الاستاد والكثير من الحماس. هذه مناسبة رائعة ونأمل أن تكون مباراة جيدة.