كسر في أنف حارس كييفو بعد التحامه مع رونالدو

أكد نادي كييفو الإيطالي يوم الأحد أن حارس مرماه المخضرم ستيفانو سورينتينو تعرض لكسر في الأنف وإصابة في الكتف خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام يوفنتوس 2 - 3 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وفقد سورينتينو، 39 عاما، الوعى لبعض الوقت بعد التحامه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من مباراة يوم السبت. ومكث سورينتينو الليلة الماضية في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وذكر كييفو في بيانه، كييفو فيرونا يعلن عن إصابة ستيفانو سورينتينو تعرض لكسر في الأنف وإصابة في الكتف، تم علاج الكسر في الأنف في المستشفى التي نقل لها سورينتينو بعد المباراة، الحارس غادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج اللازم.