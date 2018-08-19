هازارد: سعيد في تشيلسي ولن أرحل هذا العام

أكد صانع اللعب البلجيكي الدولي ادين هازارد استمراره في صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي.

وشدد هازارد، 27 عاما، على بقائه في ستامفورد بريدج هذا الموسم لكنه لم يتطرق إلى مستقبله في الملاعب.

وربطت تقارير صحافية بين هازارد وريال مدريد الإسباني، الذي تمكن بالفعل من التعاقد مع مواطنه وزميله السابق في تشيلسي تيبو كورتوا.

وقال هازارد الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي يمتد لعامين: الكل يعرف ما صدر عني بعد كأس العالم، أنا سعيد هنا، لا أريد التطرق إلى هذا الأمر حاليا، في الوقت الراهن أنا سعيد هنا، لا يزال يتبقى عامان في عقدي ولنرى ما سيحدث بعدها، لكني لن أرحل هذا العام.