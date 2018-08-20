استاد ويمبلي يحتضن المباراة الأولى لتوتنهام في الأبطال

قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاثنين إنه سيخوض مباراته الأولى في دوري أبطال اوروبا هذا الموسم باستاد ويمبلي ليستمر انتظاره من أجل الانتقال إلى ملعبه الجديد.

وكان من المقرر أن يخوض توتنهام مباراته الأولى في استاد وايت هارت لين الجديد الذي تبلغ سعته 62 ألف مقعد يوم 15 سبتمبر ضد ليفربول لكنه نقل هذه المباراة واللقاء التالي على أرضه إلى استاد ويمبلي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال توتنهام إنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من أجل استضافة مباراته الأولى في دوري الأبطال، إما في الأسبوع الذي يبدأ في 17 سبتمبر أو أول أكتوبر، في استاد ويمبلي.

وأكدت رابطة الدوري الانجليزي أيضا أن توتنهام لديه خيار نقل مباراته المحتملة في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين.

وقالت في بيان: إذا أوقعت القرعة توتنهام على أرضه في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين، فإن النادي قد يطلب استثناء من إدارة الرابطة لخوض المباراة خارج أرضه نتيجة للتأجيلات في الانتقال لملعبه الجديد.

وقال توتنهام إنه قد يطلب إقامة المباراة خارج أرضه أو اختيار ملعب محايد لأن استاد ويمبلي غير متاح في الأسبوع الذي يبدأ في 24 سبتمبر .