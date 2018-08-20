جزائية بيراردي تطيح بإنتر ميلان في الجولة الأولى

صدم إنتر جماهيره بخسارته صفر - 1 أمام مضيفه ساسولو، فيما تغلب إمبولي على ضيفه كالياري 2 - صفر، وسبال على مضيفه بولونيا 1 - صفر، وتعادل بارما مع ضيفه أودينيزي بهدفين لمثلهما.

وعانى إنتر من البداية المهتزة، بعدما تلقى خسارة مباغتة صفر - 1 أمام مضيفه ساسولو. أحرز دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، فيما عجز إنتر عن تسجيل هدف التعادل طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

وفي مباراة مثيرة، فرض التعادل 2 - 2 نفسه على لقاء بارما، العائد مجددا للمسابقة، وضيفه أودينيزي. تقدم بارما بهدفين عن طريق روبيرتو إنجليز وأنطونيو باريلا في الدقيقتين 43 و59، قبل أن ينتفض أودينيزي ويدرك التعادل بهدفين حملا توقيع رودريجو دي بول وسيكو فوفانا في الدقيقتين 65 من ركلة جزاء و69.

وحقق إمبولي انتصاره الأول في المسابقة بتغلبه 2 - صفر على كالياري.

افتتح رادا كرونيتش التسجيل في الدقيقة 14، وأضاف فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني في الدقيقة 51. وانتزع سبال فوزا ثمينا من مضيفه بولونيا بهدف نظيف أحرزه جاسمين كورتيتش في الدقيقة 71، فيما اضطر بولونيا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه آدم ناجي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.