جماهير لاتسيو تواجه عقوبة "عنصرية ضد النساء"

ذكرت تقارير إعلامية بإيطاليا يوم الاثنين أن الشرطة في العاصمة روما تحاول التوصل إلى هوية مشجعين لفريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، يعتقد أنهم قاموا بتوزيع منشورات تحث النساء على عدم الجلوس بمقاعد الصفوف الأمامية في أحد أقسام المدرجات بالاستاد الأولمبي.

وتستخدم جهات التحقيق التسجيلات المصورة لتحديد هوية المتورطين، الذين يحتمل أن توجه لهم اتهامات السلوك التمييزي.

وكان منشور من صفحة واحدة قد وزع يوم السبت على هامش مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي، طالب النساء "بالجلوس خلف الصف العاشر" بقسم من المدرجات.

وجاء في المنشور "نعتبر الصفوف الأولى في المدرج الشمالي بمثابة خنادق. ولا نسمح بجلوس النساء."

وانتقدت الراهبة باولا المعروفة بتشجيعها فريق لاتسيو ما حدث. وقالت باولا لقناة تي.جي.ار لاتسيو التلفزيونية العامة إنه من السخيف عدم قدرة سيدات على الوصول إلى المدرجات الأمامية، "سأكون هناك في المباراة القادمة إذا لم تتمكن نساء أخريات من الوصول إلى مقاعدهن".